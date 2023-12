Superbonus: Pella (FI), mercati finanziari internazionali credono in governo centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo ottenuto un contributo importante per la proroga del Super bonus senza mettere a rischio i conti pubblici. Se lo spread cala di venti punti, se la borsa italiana è la migliore insieme a quella di Tokio significa che i mercati finanziari internazionali credono all’Italia e al suo governo di centrodestra che saprà tenere in ordine conti e aumentare il Pil molto di più di Francia e Germania che erano locomotive europee”. E’ quanto dichiara a Tgcom Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio a Montecitorio e relatore della legge di bilancio intervenendo anche sugli extraprofitti. “Era una misura che andava condivisa in un quadro di maggioranza. Noi di FI abbiamo fatto rientrare un provvedimento che penalizzava le banche, soprattutto le territoriali, e i cittadini. Siamo favorevoli alla tassazione delle banche perché è giusto che chi ha avuto maggiori guadagni contribuisca ai conti pubblici del Paese, ma va fatto con equilibrio e saggezza mantenendo un tessuto, quello delle banche, fondamentale per il sostegno delle famiglie e delle imprese. Noi siamo sempre stati il partito che non ha mai messo le mano in tasca ai cittadini e la rimodulazione delle aliquote”. Sull’intervento del capogruppo Barelli in aula Pella sottolinea. “Ha ricordato che è stata la prima manovra senza il nostro presidente Berlusconi ed è stato bello l’applauso che l’aula gli ha voluto riconoscere. Forza Italia è unita e forte sotto i suoi insegnamenti che abbiamo posto anche in questa manovra economica”. (Rin)