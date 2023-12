Roma: circolo culturale trasformato in disco bar, disposta chiusura per locale a Trastevere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un circolo culturale dove in realtà si beveva, si mangiava - senza il rilascio di scontrino fiscale - e si ballava. La polizia di Roma ha disposto la sospensione della licenza per 7 giorni per il gestore di un'associazione culturale di Trastevere. Il locale somministrava abusivamente al pubblico bevande e alimenti. Il circolo culturale, il cui ingresso doveva essere riservato ai soci, era in realtà un locale dove venivano venduti, senza scontrino fiscale, alimenti e bevande. All'interno dell'attività i poliziotti anche constatato anche la mancanza dei requisiti sanitari. Il locale, a cui si accede unicamente da una porta angusta, era dotato di 2 grandi sale con tavoli, sedie, bancone per la somministrazione ed una postazione professionale da Dj. All'esito dell'istruttoria condotta dalla polizia amministrativa il questore, applicando l'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ha emesso il provvedimento. Gli agenti del commissariato Trastevere lo hanno notificato al presidente e, come previsto dalla normativa, hanno affisso sulla porta del locale un cartello: "Chiuso con provvedimento del questore". (Rer)