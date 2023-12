Legge Bilancio: Forum terzo settore, risposte inadeguate su sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I più gravi problemi sociali del Paese rimangono purtroppo privi di risposte adeguate all'interno di questa Legge di Bilancio. La fase critica e complessa che stiamo attraversando, in particolare con l'aumento drammatico delle disuguaglianze, della povertà e dell'emarginazione sociale, necessita innanzitutto di ingenti investimenti nel sistema di welfare e, in ogni caso, di iniziative che provino a strutturare soluzioni durature. La Manovra contiene invece misure di breve respiro, non in grado di incidere alla radice dei problemi, compreso quello della natalità". Lo dichiara Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum Terzo Settore, che in una nota aggiunge: "Apprezziamo le novità positive presenti nel testo, come l'istituzione del Fondo Unico Disabilità con una dotazione di 552 milioni di euro, e le risorse stanziate per il contrasto alla violenza sulle donne. Tuttavia - prosegue -, quasi nessuna delle proposte del Forum Terzo Settore è stata accolta da Governo e Parlamento: tra queste, maggiori investimenti in cooperazione allo sviluppo che si sarebbero rivelati essenziali anche alla luce del cosiddetto Piano Mattei, risorse per i giovani e il Servizio civile, sostegni per gli Enti di terzo settore che rappresentano un valore ancora non sufficientemente riconosciuto" conclude Pallucchi. (Com)