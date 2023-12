Pnrr: Pella (FI), pagamento quarta rata grandissimo successo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Il pagamento della quarta rata "è un grandissimo risultato per l’Italia, unico Paese che ha ricevuto il maggior numero di risorse del Pnrr grazie anche al contributo dalle regioni di centrodestra per sviluppare un capacità di spesa e di progettualità”. Lo ha detto a Tgcom Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio a Montecitorio e relatore della legge di bilancio. “Siamo stati bravi per il gioco di squadra che abbiamo saputo fare con Fitto e grazie al PPE dove Berlusconi e Tajani a Bruxelles hanno saputo imprimere una svolta credibile all’Italia su capacità di spesa ma anche grazie al ministro Zangrillo che ha posto il personale adeguato per dare seguito ai progetti. Il prossimo anno non sarà facile ma questo governo si sta dimostrando il primo tra tutti i 27 dell’Ue”, ha concluso. (Rin)