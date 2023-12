Roma: tra sequestri e ordinanze città si prepara ai "botti" di Capodanno, in ospedali primi feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venduti sul ciglio della strada o nascosti nel bagagliaio dell’auto. Accatastati e stipati illegalmente in casa, in furgoni o magazzini. A 24 ore dalla notte di Capodanno a Roma ci si prepara a far esplodere i "botti", anche se sono vietati. In queste ore, infatti, le cronache parlano di maxi sequestri portati a termine dalle forze dell’ordine. E mentre si acquista o si vende illegalmente, negli ospedali della città arrivano i primi feriti. E’ ricoverato in prognosi riservata al San Camillo il 28enne che ieri sera, mentre era a una festa ad Anzio, è stato ferito gravemente alla testa da un petardo fatto esplodere per mano di un amico. Trasportato d’urgenza in ospedale è stato sottoposto a un intervento chirurgico. L’amico che ha esploso il botto, invece, è stato identificato e sull’episodio sarà inoltrata un'informativa alla procura della Repubblica di Velletri. (segue) (Rer)