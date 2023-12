Roma: tra sequestri e ordinanze città si prepara ai "botti" di Capodanno, in ospedali primi feriti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo all’aperto, sulle strade, o di nascosto dentro le mura domestiche, si compra e si vende. Questa mattina le cronache, da fuori a dentro la città, raccontano di maxi sequestri portati a termine da guardia di finanza, polizia e carabinieri. I numeri parlano di 310 mila fuochi sequestrati nel quartiere Prenestino, per un peso di 6 tonnellate di materiale esplosivo nascosto in tre furgoni parcheggiati in via Omo. E ancora, 130 chili di polvere da sparo pronta per essere esplosa era stipata a casa di un uomo di 57 anni di Palestrina: 441 fuochi artificiali. A Pontecorvo, poi, in provincia di Frosinone, 14 chili di materiale pirotecnico è stato scovato, e sequestrato, in un capannone di proprietà di una coppia. Marito e moglie, entrambi denunciati, vendevano i fuochi sul ciglio della strada. (segue) (Rer)