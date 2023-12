Roma: tra sequestri e ordinanze città si prepara ai "botti" di Capodanno, in ospedali primi feriti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tutta Italia da inizio dicembre si parla di 42 interventi che hanno portato al sequestro di oltre 1 milione e 700 mila fuochi artificiali illegali, per un peso complessivo di 40 tonnellate. Intanto a Roma è arrivata ieri la firma del sindaco, Roberto Gualtieri, all’ordinanza che vieta l'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in occasione dei festeggiamenti del Capodanno, a eccezione degli spettacoli svolti da professionisti espressamente autorizzati. Il divieto sarà in vigore dalla mezzanotte di domani a mezzanotte del 6 gennaio e per i cittadini trasgressori le multe sono salate e arrivano a 500 euro, oltre al sequestro del materiale. Ad ogni modo per chi vuole illuminare il cielo della Capitale l'ultima notte dell'anno rimangono consentite fontane luminose, tubi lancia coriandoli e bacchette scintillanti. (Rer)