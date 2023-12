I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: tra sequestri e ordinanze città si prepara ai "botti" di Capodanno, in ospedali primi feriti - Venduti sul ciglio della strada o nascosti nel bagagliaio dell’auto. Accatastati e stipati illegalmente in casa, in furgoni o magazzini. A 24 ore dalla notte di Capodanno a Roma ci si prepara a far esplodere i "botti", anche se sono vietati. In queste ore, infatti, le cronache parlano di maxi sequestri portati a termine dalle forze dell’ordine. E mentre si acquista o si vende illegalmente, negli ospedali della città arrivano i primi feriti. E’ ricoverato in prognosi riservata al San Camillo il 28enne che ieri sera, mentre era una festa ad Anzio, è stato ferito gravemente alla testa da un petardo fatto esplodere per mano di un amico. Trasportato d’urgenza in ospedale è stato sottoposto a un intervento chirurgico. L’amico che ha esploso il botto, invece, è stato identificato e sull’episodio sarà inoltrata un'informativa alla procura della Repubblica di Velletri. Nel frattempo all’aperto, sulle strade, o di nascosto dentro le mura domestiche, si compra e si vende. Questa mattina le cronache, da fuori a dentro la città, raccontano di maxi sequestri portati a termine da guardia di finanza, polizia e carabinieri. I numeri parlano di 310 mila fuochi sequestrati nel quartiere Prenestino, per un peso di 6 tonnellate di materiale esplosivo nascosto in tre furgoni parcheggiati in via Omo. E ancora, 130 chili di polvere da sparo pronta per essere esplosa era stipata a casa di un uomo di 57 anni di Palestrina: 441 fuochi artificiali. A Pontecorvo, poi, in provincia di Frosinone, 14 chili di materiale pirotecnico è stato scovato, e sequestrato, in un capannone di proprietà di una coppia. Marito e moglie, entrambi denunciati, vendevano i fuochi sul ciglio della strada. In tutta Italia da inizio dicembre si parla di 42 interventi che hanno portato al sequestro di oltre 1 milione e 700 mila fuochi artificiali illegali, per un peso complessivo di 40 tonnellate. Intanto a Roma è arrivata ieri la firma del sindaco, Roberto Gualtieri, all’ordinanza che vieta l'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in occasione dei festeggiamenti del Capodanno, a eccezione degli spettacoli svolti da professionisti espressamente autorizzati. Il divieto sarà in vigore dalla mezzanotte di domani a mezzanotte del 6 gennaio e per i cittadini trasgressori le multe sono salate e arrivano a 500 euro, oltre al sequestro del materiale. Ad ogni modo per chi vuole illuminare il cielo della Capitale l'ultima notte dell'anno rimangono consentite fontane luminose, tubi lancia coriandoli e bacchette scintillanti. (segue) (Rer)