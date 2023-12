Serbia: iniziativa ProGlas in piazza per chiedere nuove elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’iniziativa civica ProGlas ha organizzato per oggi a Belgrado una manifestazione per chiedere la convocazione di nuove elezioni. Secondo quanto riferiscono i media serbi, i cittadini intendono protestare in questo modo "contro la violazione della volontà elettorale" nelle elezioni del 17 dicembre. La manifestazione indetta sarà “pacifica”, fa sapere l’iniziativa civica distanziandosi evidentemente dalle proteste di piazza dei giorni scorsi, che hanno portato il 24 dicembre a 35 arresti tra i manifestanti che cercavano di entrare con la forza all’interno del municipio di Belgrado.(Seb)