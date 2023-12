Milano-Cortina: Zanella (Avs), per Cio non essenziale costruzione nuova pista bob

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato olimpico internazionale "comunica che la costruzione o la ricostruzione di una nuova pista non è ritenuta essenziale per le gare di bob, slittino e skeleton di Milano Cortina 2026. Lo abbiamo appreso dalla risposta della Presidente della Commissione di Coordinamento per i Giochi olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 Kristin Kloster alla nostra lettera, firmata insieme al capigruppo di Alleanza Verdi Sinistra del Senato e a quelli di Movimento 5 stelle di Camera e Senato, Peppe De Cristofaro, Francesco Silvestri e Enrico Patuanelli, nella quale abbiamo espresso preoccupazione per i continui rimandi di una decisione definitiva da parte del governo italiano". Lo afferma in una nota la capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera Luana Zanella, prima firmataria della lettera sottoscritta anche da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, dai parlamentari veneti Enrico Cappelletti (M5s) e Aurora Floridia (Avs), da tutti i parlamentari di Avs e di altri del Movimento, oltre che dalle consigliere regionali del Veneto Cristina Guarda e Erika Baldin. (segue) (Com)