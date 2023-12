Iran: ministro Esteri, Israele ha ucciso generale pasdaran a causa delle “sconfitte” subite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha ucciso il generale dei Guardiani della rivoluzione islamica (pasdaran), Razi Mousavi, a causa delle “sconfitte” subite. Lo ha affermato il ministro degli Esteri dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, durante una cerimonia di commemorazione del militare ucciso in Siria lo scorso 25 dicembre, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa iraniana “Irna”. "Il regime israeliano ha subito due sconfitte nell'arco di oltre 80 giorni. La prima è stata il 7 ottobre, quando Israele è crollato in termini politici e di sicurezza in tutti i sensi", ha affermato Amirabdollahian, secondo cui la seconda sconfitta è quella rappresentata dalla “resistenza a Gaza”. (Irt)