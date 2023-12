Superbonus: Lai (Pd), un bluff tira l'altro anche su barriere architettoniche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A leggere il decreto sul 110 per cento non si sa se piangere o ridere. Siamo al bluff e al controbluff tra i partiti di maggioranza e il ministro Giorgetti. Alla fine, sul 110 per cento, abbiamo la montagna che partorisce un topolino mentre FI gioisce come avesse raggiunto chissà quale risultato". Lo dichiara Silvio Lai, deputato del Partito democratico della commissione bilancio della Camera. "Altro che esultare - aggiunge - in realtà l'estensione per 8 mesi per chi ha un Isee inferiore a 15.000 euro non farà che far litigare i condomini e bloccherà comunque i cantieri. In più la sorpresa del blocco dello sconto in fattura dal primo gennaio del bonus sulle barriere architettoniche, le cui risorse vengono usate per coprire i maggiori costi della mini estensione del 110 ai redditi più bassi". La possibilità del bonus sulle barriere architettoniche "era previsto sino al 2025: come al solito si cambiano le regole in corsa mettendo in ginocchio chi aveva pianificato i lavori nei prossimi due anni e le aziende che avevano esteso la propria attività facendo nuove assunzioni a cui dovranno rinunciare con la disoccupazione conseguente di molti giovani. "Chissà se anche su questo bonus si griderà alle truffe per giustificare quello che è: raschiare il barile perchè non si vogliono prendere i soldi dove ci sono i potenti", conclude.(Rin)