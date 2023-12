Milano: Comune approva due progetti per piani interrati della Galleria Vittorio Emanuele II

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Galleria Vittorio Emanuele II si amplia sottoterra, con un futuro locale cabaret e un passaggio sotterraneo che attraverserà l'Ottagono da una parte all'altra. Sono i progetti di valorizzazione approvati dalla Giunta di Palazzo Marino con una delibera proposta dall'assessore al Bilancio e Patrimonio, Emmanuel Conte. Il provvedimento apre alla "verticalizzazione" della Galleria anche nei suoi piani interrati, ad oggi inutilizzati, interclusi oppure parzialmente occupati da impianti di servizio, attraverso una modifica dei contratti di concessione di Prada e Savini. "E' un impegno e un dovere - afferma Conte - gestire i beni pubblici per generare valore per la collettività. Nel patrimonio immobiliare del Comune, che comprende edifici con funzioni istituzionali, sociali, culturali e di valore storico, la Galleria continua a dimostrare di essere un unicum, per il suo fascino e per le potenzialità che ancora nasconde. La sua valorizzazione ci chiede una visione e un lavoro di lungo periodo, scelte complesse e l'apertura a cambiamenti e a proposte di innovazione e cultura attraverso investimenti privati". (segue) (Com)