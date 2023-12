Capodanno: Coldiretti, spesa per cenone sale a 98 euro a famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il cenone di fine anno saranno destinati alla tavola 98 euro in media a famiglia, in leggero aumento rispetto allo scorso anno (+2 per cento). E' quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe' in vista del Capodanno per il quale si prevede che quasi nove italiani su dieci (87 per cento) trascorreranno nelle case, proprie o di parenti e amici, mentre gli altri si divideranno soprattutto tra ristoranti e pizzerie dove sono previsti 4,6 milioni di persone ai quali si aggiungono oltre 350 mila presenze in agriturismo, secondo le stime di Terranostra e Campagna amica. Se una maggioranza del 34 per cento conterrà la spesa entro i 50 euro a famiglia – spiega Coldiretti – un altro 23 per cento viaggerà tra i 50 e i 100 euro e un 20 per cento arriverà fino a 150. Non manca chi si spingerà a 200 euro 7 per cento, chi addirittura a 300 (8 per cento) e un 2 per cento che andrà oltre. Ma anche a livello territoriale ci sono sensibili differenze, con gli abitanti delle Isole che spenderanno quasi il doppio rispetto ai residenti nel centro Italia (141 euro contro 76 euro), mentre al Sud il budget sarà di 130 euro, rispetto agli 80 euro del Nord Est e agli 84 del Nord Ovest, secondo Coldiretti che evidenzia come a pesare siano anche le differenze nel numero medio di familiari per regione. (segue) (Com)