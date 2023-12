Capodanno: Coldiretti, spesa per cenone sale a 98 euro a famiglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tavolate del cenone si allungano quest'anno ad una media di 7 persone e lo spumante – sottolinea la Coldiretti – si conferma come il prodotto immancabile per quasi nove italiani su dieci (89 per cento), ma è sorprendentemente seguito a ruota dalle lenticchie, presenti nell'85 per cento dei menu, forse anche perché sono chiamate a portar fortuna secondo antiche credenze. Tra le varietà più note quelle del Castelluccio di Norcia Igp, ma anche quelle inserite nell'elenco delle specialità tradizionali nazionali come le lenticchie di S.Stefano di Sessanio (Abruzzo), di Valle agricola (Campania), di Onano, Rascino e Ventotene (Lazio), Molisane (Molise), di Altamura (Puglia), di Villalba, Leonforte, Ustica e Pantelleria (Sicilia) o umbre quali ad esempio quelle di Colfiorito. Non solo lenticchie tra i piatti portafortuna a fine anno ci sono – continua la Coldiretti – anche i chicchi di uva presenti nel 56 per cento delle tavole. Ne vanno mangiati dodici, uno per ogni mese dell'anno. E di buon auspicio sono anche i melograni simbolo di riparo e protezione dai problemi che il nuovo anno potrebbe portare. (segue) (Com)