Russia-India: conclusa visita ministro Esteri Jaishankar, firmati accordi e protocolli di cooperazione

- Si è conclusa la visita di quattro giorni effettuata dal ministro degli Esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar in Russia, durante la quale sono stati firmati tre documenti relativi alle centrali nucleari di Kudan Kulam, un protocollo d'intesa sulla cooperazione nel settore farmaceutico e sanitario e un protocollo sulle consultazioni del ministero degli Esteri. Lo riferisce in una nota il ministero degli Esteri indiano, ricordando che la visita è iniziata il 25 dicembre e si è conclusa ieri. A Mosca, Jaishankar ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin e ha avuto colloqui con il vice primo ministro e il ministro dell’Industria e del Commercio, Denis Manturov, nonché con l’omologo Sergej Lavrov. Jaishankar ha avuto un ampio scambio di opinioni sulla cooperazione bilaterale in materia commerciale ed economica, di energia, difesa, connettività, scambi culturali e tra persone e cooperazione tra le regioni dei due Paesi, prosegue la nota, precisando che il ministro indiano ha inoltre condiviso le prospettive sugli sviluppi globali e regionali, compresa la cooperazione multilaterale. Jaishankar ha quindi interagito con think tank e accademici russi e ha scambiato opinioni sulle prospettive di politica estera indiana e sulle relazioni Russia-India, prosegue il documento, aggiungendo che il ministro ha inoltre incontrato la comunità indiana residente in Russia. (segue) (Inn)