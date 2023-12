Russia-India: conclusa visita ministro Esteri Jaishankar, firmati accordi e protocolli di cooperazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A San Pietroburgo, Jaishankar ha incontrato il governatore Alexander Beglov con il quale ha discusso le possibilità di cooperazione nel campo economico e culturale. Ha avuto una discussione con una sezione trasversale diversificata di esperti di india presso l'Università di San Pietroburgo, con i quali si è discusso su come migliorare “la comprensione diretta e l'apprezzamento degli sviluppi nei due Paesi”. Il ministro ha anche interagito con insegnanti e studenti della scuola intitolata a Gurudev Rabindranath Tagore, una delle principali scuole governative russe che insegna l'hindi. Il governo indiano conclude sottolineando che la visita del ministro in Russia “ha offerto l’opportunità di rivedere la cooperazione bilaterale in corso e di considerare le modalità per rafforzare ulteriormente il partenariato strategico speciale e privilegiato tra i due Paesi”. Le relazioni India-Russia, si legge, sono rimaste forti e stabili, basandosi su convergenze strategiche, interessi geopolitici e su una cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra i due Paesi. (Inn)