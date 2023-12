Polonia-Russia: missile russo entra nello spazio aereo polacco, convocato l’incaricato d’affari di Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Polonia ha convocato l'incaricato d'affari russo per protestare contro la violazione dello spazio aereo polacco da parte di un missile da crociera lanciato da Mosca e diretto in Ucraina. Lo ha reso noto il dicastero di Varsavia secondo quanto riportano i media locali. Il missile era entrato nello spazio aereo della Polonia nella prima mattinata di venerdì e aveva sorvolato il Paese per circa tre minuti, percorrendo una distanza di circa 40 chilometri. L’episodio si era verificato nell’ultima fase del massiccio attacco aereo condotto da Mosca sull’Ucraina nella notte tra giovedì e venerdì. Il sorvolo era stato confermato dalle apparecchiature radar ed era stato segnalato anche dagli abitanti della regione di Lublino. Il missile era poi uscito dallo spazio aereo polacco nei pressi del comune di Horodlo.(Vap)