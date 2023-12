Roma: taxi e Ncc abusivi all'aeroporto di Fiumicino, da gennaio multe per 620 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 620 mila euro di multe, frutto di 300 sanzioni amministrative e di 1.300 controlli a operatori del settore del trasporto pubblico sono state elevate da inizio anno all’aeroporto Leonardo Da Vinci di Roma a taxi ed Ncc abusivi. Da gennaio i carabinieri hanno disposto 120 ordini di allontanamento, con conseguenti multe per 12 mila euro; 100 contravvenzioni al codice della strada per violazioni di norme specifiche per un totale di 20 mila euro; e sono stati 3 gli operatori del settore denunciati in stato di libertà per indebita percezione del reddito di cittadinanza: è questo il bilancio di due anni di monitoraggio. Dall’attività sono scaturiti 9 daspo notificati ad altrettanti autisti abusivi che non potranno avvicinarsi alla zona di Fiumicino Aeroporto da 8 a 12 mesi. I soggetti destinatari dei Daspo sono tutti già noti alle forze dell’ordine, hanno un’età compresa tra i 25 e i 70 anni, residenti tra Fiumicino e Roma. (segue) (Rer)