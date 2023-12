Roma: taxi e Ncc abusivi all'aeroporto di Fiumicino, da gennaio multe per 620 mila euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’analisi dei dati statistici - elaborata da Aeroporti di Roma - evidenzia che in seguito ai controlli il numero delle corse taxi originate dall’Aeroporto di Fiumicino nell’anno 2023 ha visto un incremento del 43,2 per cento sul 2019. E solo negli ultimi giorni, a cavallo delle festività natalizie, i carabinieri della Stazione Aeroporto di Fiumicino hanno denunciato 19 persone e multato 10 autisti mentre procacciavano clienti tra i passeggeri in transito. Nello specifico, nei pressi di alcuni negozi duty free i militari hanno fermato 19 viaggiatori, in diversi interventi, che in attesa dei rispettivi voli hanno tentato di superare le casse senza pagare confezioni di profumi e prodotti di cosmetica, del valore di circa 4.800 euro. I viaggiatori sono stati notati dal personale addetto alla vigilanza che ha subito allertato i carabinieri. La refurtiva è stata recuperata interamente e riconsegnata ai responsabili dei negozi. Per loro è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Civitavecchia per il reato di tentato furto. (segue) (Rer)