Roma: taxi e Ncc abusivi all'aeroporto di Fiumicino, da gennaio multe per 620 mila euro (3)

- Infine, i carabinieri hanno sanzionato 10 autisti sorpresi nei pressi del "Terminal 3-Arrivi" mentre procacciavano clienti al di fuori degli stalli, senza averne titolo poiché sprovvisti di regolare autorizzazione. Nel corso delle verifiche a uno di questi, recidivo, è stato notificato l’ordine di allontanamento per 48 ore e sanzionato amministrativamente per un importo di 100 euro. Solo negli ultimi giorni, quindi, i carabinieri della stazione aeroporto di Fiumicino hanno elevato sanzioni amministrative per un importo di circa 22.000 euro. (Rer)