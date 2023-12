Capodanno: da Nord a Sud sequestrate migliaia di tonnellate di giochi pirotecnici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando mancano poco più di 24 ore al Capodanno, gli uomini e le donne della Guardia di finanza sono impegnati, da Nord a Sud, in un’intensa attività di vigilanza sulla detenzione e la vendita illecita di materiale esplosivo e giochi pirotecnici pericolosi. Un’attività che in poco tempo ha portato al sequestro di migliaia di tonnellate di materiale pericoloso, a cominciare da Cerignola dove i militari del comando provinciale hanno sequestrato 37.500 i fuochi d’artificio nel corso di un controllo nel retrobottega di un negozio di elettronica della città. I fuochi, in gran parte appartenenti alle categorie “F1 e F2”, tra cui spiccavano bengala, fontane, batterie pirotecniche, non potevano essere detenuti con le modalità riscontrate, atteso che la disciplina di settore, anche a seguito dei numerosi episodi di vittime e feriti registrati ogni anno in occasione delle festività natalizie, regola in maniera puntuale e stringente le cautele da adottare per il relativo deposito nonché le autorizzazioni necessarie per la relativa detenzione. (segue) (Rin)