Capodanno: da Nord a Sud sequestrate migliaia di tonnellate di giochi pirotecnici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Discorso analogo a Palermo dove nell’ambito dei controlli, sono stati sequestrato in diversi interventi circa 1,2 milioni di giochi pirotecnici per un peso complessivo pari a oltre 2,7 tonnellate. La situazione cambia di poco anche se ci si sposta nel nord del Paese, come dimostrano le operazioni di Brescia e Milano. Nel capoluogo lombardo infatti il comando Provinciale di Milano ha eseguito numerosi interventi che hanno permesso di sequestrare oltre 105.000 giochi pirotecnici, per un totale di circa 3,7 tonnellate di materiale esplosivo illegale, e di arrestare sette persone, oltre a 36 denunciati a piede libero. Facendo solo pochi chilometri, fra Brescia e Neve, sono state tolte dal mercato più di due tonnellate di fuochi d’artificio posti in vendita senza titoli autorizzatori e/o in assenza delle cautele di conservazione previste per garantirne la detenzione in condizioni di sicurezza. (Rin)