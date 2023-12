Gaza: Griffiths (Onu) condanna attacco Israele a convoglio umanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario delle Nazioni Unite e responsabile per gli aiuti umanitari, Martin Griffiths, ha espresso la sua condanna in merito all’incidente che ha coinvolto un convoglio umanitario, colpito dagli spari di alcuni militari israeliani mentre si spostava dal nord della Striscia di Gaza verso Rafah. “Condanno fermamente l'incidente di ieri”, ha scritto Griffiths sul suo profilo X (ex Twitter), aggiungendo: “Gli attacchi agli operatori umanitari sono illegali. Il conflitto deve cessare”. (Res)