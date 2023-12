Editoria: è morto Paolo Graldi, il ricordo di Casini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Paolo Graldi mancherà a tanti di noi, a Bologna come a Roma, e nelle tante città in cui ha lavorato. È stato figlio di una generazione di maestri del giornalismo, impeccabile nei contenuti, professionale nel rispetto del prossimo, acuto nelle analisi. Un grande Signore nella vita e nella professione". Lo afferma in una nota Pier Ferdinando Casini commentando la scomparsa, questa notte, dell'ex direttore del Mattino e del Messaggero. (Com)