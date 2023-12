Sardegna: per Capodanno posti esauriti negli agriturismi Terranostra dell'Isola (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non solo capodanno o le festività, il 2023 è stato un buon anno per gli agriturismi Terranostra. “Si conclude un 2023 positivo per gli agriturismi Terranostra che hanno segnato un trend di continua crescita rispetto agli anni passati - precisa Maria Gina Ledda, coordinatrice regionale di Terranostra - questa ripresa è stata segnata anche dal grande attivismo delle nostre aziende che hanno saputo creare un’offerta sempre più integrata con le tante attività calendarizzate in tutto l’arco dell’anno e non solo nei mesi o nelle giornate di maggior afflusso - aggiunge - il merito va anche alla grandissima qualità dei prodotti offerti nelle tavole con il sapiente lavoro dei nostri Agrichef che rappresentano un fiore all’occhiello della cucina regionale e nazionale. Siamo convinti che i buoni numeri di quest’anno potranno continuare a crescere nel prossimo - conclude - grazie anche allo sviluppo di nuovi progetti dei nostri agriturismi”. Per le feste di capodanno e l’Epifania, dunque, è ricca l’offerta degli agriturismi tra eventi, intrattenimento per adulti e bambini, offerte 'all inclusive' sino all’alba e variegate per tutte le tasche. Ma a catalizzare l’attenzione sono soprattutto i menù proposti che prevedono, in base ai territori di appartenenze, una vasta proposta di piatti della tradizione. Immancabili ancora una volta capretto e agnello Igp, la grande offerta di antipasti (in particolare di terra con salumi e formaggi sardi), carciofi, olive e piatti tradizionali. Presente il classico maialetto e i primi piatti a base di culurgiones, lasagna, fregula e ravioli conditi in tanti modi. Il tutto cucinato in piatti di alta cucina grazie agli agrichef Terranostra. Previsti anche menù ad hoc per la bella fetta occupata da vegetariani e vegani con gli chef specializzati anche a soddisfare gli ospiti. (Rsc)