India-Pakistan: governo indiano chiede a Islamabad di estradare sospetto responsabile attacchi di Mumbai

- Il governo indiano ha formalmente chiesto al Pakistan di estradare Hafiz Saeed, sospettato degli attacchi di Mumbai del 2008 in cui morirono 166 persone, affinché possa essere processato in India. Lo ha riferito ai giornalisti il portavoce del ministero degli Esteri indiano, Arindam Bagchi. "Abbiamo trasmesso una richiesta insieme ai relativi documenti giustificativi al governo del Pakistan", ha detto Bagchi, precisando che la richiesta è stata inoltrata al Pakistan “qualche settimana fa”. Saeed, attualmente detenuto in Pakistan, ha fondato il gruppo terroristico Samaat-ud-Dawa e co-fondato il Lashkar-e-Taiba (LeT) ed è accusato dall’India e dagli Stati Uniti di essere coinvolto negli attacchi al centro finanziario indiano compiuti nel 2008. L’India, che ha impiccato nel 2012 l'unico responsabile degli attacchi sopravvissuto (il cittadino pakistano Mohammad Ajmal Kasab), chiede da tempo a Islamabad di consegnare Saeed per sottoporlo a processo, ma l’accusato nega ogni coinvolgimento negli attacchi. Il 9 aprile del 2002 un tribunale pakistano lo ha condannato a 31 anni di carcere per finanziamento del “terrorismo”, mentre dal Paese sono stati banditi i membri del Samaat-ud-Dawa, gruppo che è accusato di finanziare azioni terroristiche e per questo è stato inserito dagli Usa nella lista nera del terrorismo nel 2001. Prima del suo arresto in Pakistan, Washington aveva messo su di lui una taglia da 10 milioni di dollari per informazioni che portassero alla sua condanna. (Inn)