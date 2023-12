Legge Bilancio: Maiorino (M5s), su potenziamento congedi si parta da nostra proposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri l'Aula della Camera "ha approvato un ordine del giorno alla Manovra, presentato dal Movimento 5 stelle, per potenziare il congedo di paternità estendendolo in pari misura a quello materno. Si tratta di un'ottima notizia che ci spinge a lavorare con ancora più forza per giungere a tale obiettivo". Lo afferma in una nota la vice capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato e coordinatrice del comitato Politiche di genere e diritti civili, Alessandra Maiorino, che aggiunge: "Siamo inoltre felici di apprendere che ora anche il Partito democratico sposi questa proposta, che come M5S portiamo avanti fin dalla scorsa legislatura attraverso un ddl a mia firma che ho nuovamente depositato al Senato. Sono certa che, quando la sua discussione sarà avviata, il loro sostegno non mancherà, mutuando la buona prassi già attuata sul salario minimo. Un altro tema su cui, per anni, il Movimento ha combattuto una battaglia pressoché solitaria. Lavoriamo uniti per far fare un passo avanti decisivo all'Italia e combattere i vuoti slogan di questa destra", conclude la senatrice. (Com)