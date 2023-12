Legge Bilancio: Russo (Fd'I), seria e responsabile per mettere in moto Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Camera approva la Legge di bilancio 2024, con una manovra da 24 miliardi, seria, responsabile: misure che puntano a ridurre la pressione fiscale a sostegno dei redditi medio bassi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, grazie al taglio del cuneo fiscale per i redditi fino a 35 mila euro e dell'Irpef a più scaglioni, che permetterà a milioni di italiani di avere 1.300 euro in più all'anno". Lo afferma in una nota Gaetana Russo, deputato di Fratelli d'Italia, che ricorda come sia stata "ampliata fino a 8.500 euro anche la no tax area. Misure poi in favore delle famiglie numerose e per la natalità, tra cui la detassazione dei fringe benefit fino a 2 mila euro per chi ha figli a carico, confermata la social card per l'acquisto di beni alimentari per chi ha un isee fino a 15 mila euro. Di particolare importanza poi l'incremento dei fondi per la sanità nazionale, di 3 miliardi per il 2024, 4 miliardi per il 2025 e 4,2 per il 2026, dando priorità per l'abbattimento delle liste d'attesa e la detassazione degli straordinari. Previsto lo stanziamento di fondi per il rinnovo dei contratti della Pa, oltre a incentivi e a meccanismi premiali per le aziende che investono e assumono, in particolare donne vittime di violenza". Una manovra che "come preannunciato da Giorgia Meloni sarebbe stata coerente, e che segna un anno di risultati importanti, in particolare il versamento della quarta rata del Pnnr di pochi giorni fa, cui seguirà, già dal 9 gennaio, un nuovo anno che ci auguriamo essere ricco di traguardi altrettanto importanti, con l'obiettivo per Fratelli d'Italia di rimettere in moto il paese", conclude la parlamentare.(Com)