Usa: governo "scavalca" il Congresso per dare via libera a invio di armi a Israele

- Il governo degli Stati Uniti ha deciso di non attendere la decisione del Congresso per per dare il via libera all’invio di un pacchetto di armi da 147,5 milioni di dollari a Israele. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Antony Blinken in una nota pubblicata nella notte dal dipartimento di Stato. “Data l’urgenza delle esigenze difensive di Israele, il Segretario ha informato il Congresso di aver esercitato la sua autorità delegata per esprimere un’emergenza che richiedeva l’immediata approvazione dell’invio”, si legge nel documento, in cui si ribadisce che gli Stati Uniti “sono impegnati per la sicurezza di Israele, ed è vitale per gli interessi nazionali degli Stati Uniti garantire che Israele sia in grado di difendersi dalle minacce che deve affrontare”. Il pacchetto include articoli accessori, inclusi fusibili, cariche e primer necessari a Israele per far funzionare i proiettili da 155 mm che aveva precedentemente acquistato. E’ la seconda volta in un mese che Washington approva munizioni per Israele. (segue) (Was)