Usa: governo "scavalca" il Congresso per dare via libera a invio di armi a Israele (2)

- Ieri Biden aveva chiesto al Congresso di “accelerare” la sua azione su un altro fronte, quello della guerra in Ucraina. In una nota della Casa Bianca, il presidente ha invitato il Congresso a darsi da fare al fine di superare le divisioni interne sull’invio dell'ultimo pacchetto di aiuti militari a Kiev, affermando che l'ultimo massiccio attacco aereo condotto dalla Russia dimostra la sua volontà di "cancellare" l’Ucraina. Per Biden il massiccio attacco aereo lanciato nelle scorse notti sull'Ucraina, il più grande effettuato dalla Russia dall'inizio della guerra, dimostra che l'obiettivo del presidente Vladimir Putin "di cancellare l'Ucraina e sottomettere il suo popolo" non è cambiato e per questo "va fermato". Il bombardamento, ha rincarato, è "un duro promemoria per il mondo che, dopo quasi due anni di questa guerra devastante, l’obiettivo di Putin rimane immutato". Nella nota, Biden sostiene quindi che "a meno che il Congresso non intraprenda azioni urgenti nel nuovo anno, non saremo in grado di continuare a inviare le armi e i sistemi di difesa aerea vitali di cui l’Ucraina ha bisogno per proteggere il suo popolo. Il Congresso deve farsi avanti e agire senza ulteriori ritardi”. Gli Stati Uniti hanno annunciato giovedì un ulteriore pacchetto di armi ed equipaggiamenti del 2023 per l'Ucraina, che prevede fino a 250 milioni di dollari in armi e attrezzature. Le capacità fornite nel pacchetto includono munizioni per la difesa aerea, componenti del sistema di difesa aerea, munizioni aggiuntive per sistemi missilistici di artiglieria ad alta mobilità, munizioni di artiglieria da 155 mm e 105 mm, munizioni anti corazzate e oltre 15 milioni di altre munizioni. (Was)