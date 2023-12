Legge Bilancio: Pella (FI), aiuta in particolare fasce deboli popolazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo soddisfatti perché é stata un manovra bella in cui non abbiamo posto la fiducia dibattendo anche degli emendamenti dell’opposizione. Una manovra che aiuta in modo particolare le fasce deboli imprimendo così la nostra volontà nel segno e nel ricordo di un centrodestra fondato da Silvio Berlusconi nel 1994 e che oggi governa 15 regioni, moltissimi comuni e che dimostra di essere una forza di governo coerente che il Paese chiede”. Lo ha detto ai microfoni di Tgcom Roberto Pella, capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio a Montecitorio e relatore della legge di Bilancio. “Abbiamo dato un contributo importante su temi a noi cari come la casa ad esempio, con la diminuzione dal 26 al 21 per cento sulla tassazione, ma soprattuto aiutando le famiglie più bisognose con il taglio di 7 punti del cuneo fiscale, richiesta a cui Berlusconi aveva dato una priorità assoluta. E sono certo - ha aggiunto - che troveremo la soluzione per mantenere questo taglio anche nel 2025 magari dai risparmi delle tariffe energetiche che potrebbero liberare risorse per le manovre successive e renderlo strutturale. All’opposizione che diceva che abbiamo fatto una misura per pochi mesi - continua l’esponente azzurro- io dico che abbiamo garantito qualcosa che non era facile in un momento complesso con due guerre in atto che hanno modificato lo scenario economico mondiale e considerando anche l’aumento dell’inflazione e dei tassi d’interesse. Noi siamo riusciti a tenere in ordine i conti imprimendo una forte crescita”, ha concluso. (Rin)