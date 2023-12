Business news: aziende costruzione spagnole aumenteranno investimenti in Colombia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le imprese di costruzione spagnole prevedono di aumentare i propri investimenti nel breve termine in Colombia, mentre solo un'azienda su dieci delle 800 presenti nel Paese sta pensando di dismettere. E' quanto emerge dal rapporto "Relazioni economiche bilaterali Spagna-Colombia" elaborato dalla Fondazione Consiglio Spagna-Colombia, che vede tra i suoi soci Repsol, Sacyr, Acciona, Bbva e Telefonica. Solo un'azienda su quattro ritiene che le prospettive economiche della Colombia saranno negative nei prossimi anni. Il 60 per cento delle imprese spagnole nel Paese sudamericano ritiene che le prospettive economiche miglioreranno o rimarranno stabili. Con quasi 800 aziende che operano in Colombia, questo Paese si è affermato come una delle principali destinazioni per gli investimenti iberici in America Latina. Tra le criticità per incrementare gli investimenti spiccano, tuttavia, la volatilità del tasso di cambio e i problemi burocratici. (Spm)