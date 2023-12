Business news: Slovenia, fatturato delle vendite al dettaglio in aumento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato delle vendite al dettaglio in Slovenia ha registrato un aumento del mese di novembre. Secondo i dati dell’Istituto di statistica del Paese, l’aumento è stato del 3 per cento rispetto al mese di ottobre. Resta però una distanza in negativo dell’11,1 per cento rispetto ai risultati di novembre 2022. Il periodo tra gennaio e novembre 2023 ha visto invece un calo dell’11,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. (Seb)