Business news: Grecia, Commissione Ue eroga terza rata Pnrr da 3,64 miliardi di euro

- La Commissione europea ha erogato alla Grecia la terza rata prevista nel quadro del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Rrf), pari a 3,64 miliardi di euro, di cui 1,69 a fondo perduto e 1,95 in prestiti. Lo riporta il quotidiano ellenico “Kathimerini”. Come osservato nell’annuncio della Commissione Ue, Atene aveva presentato la richiesta di pagamento sulla base del raggiungimento di 39 tappe fondamentali e quattro obiettivi. Le tappe fondamentali comprendono una serie di riforme volte a migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, anche attraverso la creazione di un sistema di governance multilivello per la semplificazione della distribuzione delle responsabilità tra autorità centrali, regionali e locali, rafforzando la lotta contro la corruzione e il contrabbando. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) greco ammonta complessivamente a 35,95 miliardi di euro, di cui 18,22 miliardi in sovvenzioni e 17,73 miliardi in prestiti. (Gra)