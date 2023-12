Business news: Spagna, Acs propone Junyent e Roca membri consiglio amministrazione di Abertis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acs ha proposto la nomina di Miquel Roca Junyent, uno dei padri della Costituzione spagnola, e di Nuria Haltiwanger, amministratore delegato della sua concessionaria Iridium, come nuovi nuovi consiglieri della partecipata Abertis. Come riporta l'agenzia di stampa "Europa Press", è quanto si legge nel documento ufficiale di convocazione della prossima assemblea straordinaria di Abertis che si terrà il 30 gennaio a Madrid. Da parte sua, il socio Mundys, che controlla l'altro 50 per cento del capitale di Abertis, ha proposto la nomina di Andrea Mangoni, suo attuale amministratore delegato. (Spm)