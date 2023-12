© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Romania, il deficit di bilancio è salito al 4,64 per cento del Pil dopo i primi 11 mesi dell'anno in corso, rispettivamente a 14,78 miliardi di euro, rispetto a un deficit di 11,8 miliardi di euro (4,19 per cento del Pil) nei primi 11 mesi del 2022. Lo ha reso noto il ministero delle Finanze di Bucarest attraverso un comunicato. (Rob)