Business news: Francia, dal 2024 saranno rafforzati i controlli sugli investimenti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia prevede di rafforzare il controllo degli investimenti stranieri dal primo gennaio 2024. È quanto stabilito da un decreto pubblicato nella Gazzetta ufficiale. La misura riguarda soprattutto le società quotate in Borsa, le filiali delle aziende straniere in Francia e l'estrazione delle materie prime. A fine agosto il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, aveva annunciato un inquadramento di questi provvedimenti decisi durante la crisi del coronavirus. Secondo il decreto, il controllo scatterà in modo automatico quando un investitore non europeo supererà il 10 per cento del capitale di una società francese, da solo o con altri partner. (Frp)