Business news: Romania, numero società di nuova costituzione in calo del 4,28 per cento

- Il numero delle società di nuova costituzione in Romania è diminuito, nei primi 11 mesi del 2023, del 4,28 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, arrivando a 137.673 unità. Lo si apprende dall'Ufficio nazionale del registro delle imprese (Onrc). Il maggior numero di immatricolazioni è stato registrato nella città di Bucarest, rispettivamente 28.943 (più 5,52 per cento rispetto a gennaio-novembre 2022). Secondo l'istituzione, i settori in cui è stata effettuata la maggior parte delle registrazioni sono: commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli; trasporti e deposito; costruzioni. (Rob)