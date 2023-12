Sardegna: Asl Oristano, la casa della salute di Terraba si farà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa della Salute di Terralba si farà. Lo assicura il direttore generale della Asl 5, Angelo Maria Serusi, che precisa: “L’opera sarà realizzata nel rispetto del Piano Regionale dei Servizi Sanitari approvato con delibera della Giunta Regionale n.9/22 del 24 marzo 2022, che prevede la realizzazione di questo importante strumento di operatività sul territorio del Comune di Terralba. La Regione Sardegna ha infatti disposto il finanziamento della progettazione della Casa della Salute in ragione del cronoprogramma richiesto dalla stessa e inviato da questa azienda sanitaria in data 13 luglio 2023, nel quale si prevede la realizzazione dell’opera in questione nel prossimo triennio a partire dal 2024, con chiusura dei lavori entro il 2026”. (segue) (Rsc)