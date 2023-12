Sardegna: Asl Oristano, la casa della salute di Terraba si farà (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale prosegue: “Giova precisare a questo proposito che il primo intervento, definanziato, così come per tutte le altre case della salute interessate a causa di rendicontazioni in capo alla Regione su fondi europei, ammontava a 2 milioni e 360 mila euro. L’attuale proposta di questa azienda, già pervenuta agli uffici della Regione e sulla quale non sono stati sollevati rilievi, è pari a 3 milioni e 300 mila euro, vale a dire di un valore superiore di circa un milione di euro all’ipotesi precedente. Il finanziamento della progettazione depone a favore dell’impegno della Regione a finanziare l’intera opera, confermato dalla delibera di Giunta regionale n.41/35 del 1 dicembre 2023, opera per la quale questa azienda ritiene di concludere la fase di progettazione definitiva entro il mese di febbraio 2024” (segue) (Rsc)