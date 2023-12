Sardegna: Asl Oristano, la casa della salute di Terraba si farà (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si prevede di approvare il progetto esecutivo entro il mese di settembre 2024. Serusi ha poi concluso ricordando che “la storia della Casa della Salute di Terralba non è dunque una storia infinità, bensì una vicenda complessa e articolata come per qualsiasi altra opera di nuova realizzazione. Questa direzione generale della Asl 5 ha ereditato l’opera dalla gestioni precedenti, riprendendo un percorso tecnico-amministrativo con determinazione e volontà. Grazie alla nuova organizzazione del servizio tecnico aziendale, rafforzato da questa direzione generale con l’assunzione di giovani e motivati professionisti, la Asl 5 è oggi in grado di far diventare realtà il sogno della comunità del terralbese: la Casa della Salute di Terralba si farà”. (Rsc)