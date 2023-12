Roma: maxi sequestro di fuochi d'artificio a Palestrina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 130 chili di polvere da sparo, suddivisi in 441 fuochi artificiali pronti da far esplodere la notte di Capodanno. La polizia ha sequestrato ieri pomeriggio a Palestrina l'ingente quantitativo di fuochi illegalmente detenuti e venduti da un uomo di 57 anni. I poliziotti, nell'ambito dei controlli volti al contrasto della vendita illecita di fuochi artificiali in vista dell'ultimo dell'anno, hanno scoperto il materiale nel corso di un controllo stradale: il 57enne lo teneva nascosto, e pronto alla vendita, in auto e nella sua abitazione. A casa dell'uomo sono stati trovati fuochi appartenenti alle categorie F2, F3, F4 e IV, nonché altri artifizi, non rispondenti ad alcuna categoria, come le cosiddette "cipolle" e fuochi cilindrici artigianali di vario tipo. Il materiale era contrassegnato con nomi di fantasia come Cobra 100, Diabolik, Rambo, Rambo 2 e Fire Storm. Il materiale è stato sequestrato e l'uomo denunciato in stato di libertà. (Rer)