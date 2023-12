Business news: Francia, promulgata legge che inquadra diritto di sciopero nel controllo aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia è stata promulgata la legge che inquadra il diritto di sciopero nel settore del controllo aereo. È quanto si legge nella Gazzetta ufficiale. Il testo, sostenuto dal governo, è stato giudicato conforme dal Consiglio costituzionale il 21 dicembre scorso dopo l'adozione del Parlamento arrivata il 15 novembre. La legge impone agli agenti di dichiarare individualmente la loro partecipazione ad uno sciopero non più tardi di due giorni prima della mobilitazione. La Direzione generale dell'aviazione civile prima dell'entrata in vigore della legge non dispone di stime precise sulle partecipazioni alle mobilitazioni. (Frp)