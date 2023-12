Business news: Spagna, 983 milioni di euro reclamati da Servizio impiego per licenziamenti collettivi tra 2013 e 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra il 2013 e il 2022, il Servizio pubblico statale per l'impiego spagnolo (Sepe) ha reclamato un totale di 983 milioni di euro (di cui 813 milioni già incassati) da 93 aziende che, pur registrando profitti, hanno effettuato licenziamenti collettivi che hanno interessato 27.241 lavoratori di età superiore ai 50 anni. Il 31 per cento delle richieste e il 25 per cento dei licenziamenti corrispondono al piano di licenziamenti effettuato dall'azienda di telecomunicazioni Telefonica nel 2011 con un adeguamento simile a quello che sta negoziando ora con i sindacati per oltre 3.400 dipendenti. Alla fine, Telefonica ha pagato 305 milioni per il licenziamento di 6.380 lavoratori in un processo che si è concluso nel 2020. L'azienda ha ripreso la strada dei licenziamenti, anche se il numero sarà molto inferiore rispetto a dieci anni fa. Secondo le cifre emerse dal preaccordo raggiunto con i sindacati, saranno 3.421 i lavoratori interessati. (Spm)