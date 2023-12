Business news: Russia, Avtovaz aumenterà produzione di auto del 34 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La casa automobilistica russa Avtovaz aumenterà l'anno prossimo la sua produzione del 34 per cento, arrivando fino a 500 mila auto. Lo ha reso noto l'ufficio stampa di Avtovaz a seguito di una riunione del consiglio di amministrazione della società. Si riferisce inoltre che quest'anno la società produrrà più di 374 mila auto Lada, che sarà un record per il marchio negli ultimi 10 anni. Il consiglio di amministrazione di Avtovaz ha anche approvato la strategia di sviluppo dell'azienda fino al 2030. Nell'ambito della sua attuazione, si prevede di mantenere la posizione di leader di Lada nel mercato automobilistico russo. Si intende di rilasciare anche 12 nuovi modelli, nonché sviluppare i progetti congiunti. Secondo le stime, il programma di investimento di Avtovaz per il prossimo anno supererà 40 miliardi di rubli (403,6 milioni di euro). (Rum)