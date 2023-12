Business news: Spagna, a dicembre stanziati 12,1 miliardi di euro per pagamento pensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dicembre, la Previdenza sociale spagnola ha stanziato 12,1 miliardi di euro per il pagamento delle mensilità delle pensioni contributive, il 10,8 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2022. Secondo i dati diffusi dal ministero dell'Inclusione, della Sicurezza Sociale e delle Migrazioni, la spesa pensionistica si sia attestata all'11,5 per cento del Pil negli ultimi dodici mesi, al di sotto di quella del 2022 (11,7 per cento), e del 2020 (12,4 per cento). A seguito dell'aumento delle pensioni in linea con l'inflazione, la pensione media è aumentata del 9,4 per cento su base annua a dicembre, raggiungendo i 1.378,4 euro al mese. (Spm)