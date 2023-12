Business news: Germania, Associazione banche prevede crescita prossima allo zero nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione federale delle banche tedesche (Bdb) si aspetta che la crescita della Germania sarà "prossima allo zero" anche nel 2024. È quanto affermato dal presidente del Bdb, Christian Sewing, amministratore delegato di Deutsche Bank, come riferisce il quotidiano "Handelsblatt". Secondo l'Ad, una ripresa rapida e forte non è in vista, ma i consumi privati e gli investimenti potrebbero ripartire se "i rischi economici e geopolitici si allenteranno gradualmente nel prossimo anno e l'inflazione continuerà a scendere". Sewing prevede che, nel 2024, il tasso di inflazione in Germania sarà compreso tra il 2,5 e il 3 per cento. L'indicatore dovrebbe rallentare il proprio declino nei prossimi mesi e "a dicembre e gennaio, potrebbe addirittura aumentare temporaneamente". Tale incremento dovrebbe essere causato dallo stop ai freni ai prezzi dell'energia e al ripristino dell'Iva al 19 per cento nel settore della ristorazione. (Geb)