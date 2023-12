Business news: Nord Macedonia, Parlamento approva legge di bilancio 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento della Macedonia del Nord ha approvato la legge di bilancio per il 2024, da 5,5 miliardi di euro. Lo riporta l’agenzia di stampa “Mia”. Il progetto legislativo è stato approvato con 63 voti a favore, 25 astensioni e nessun contrario. Le entrate totali previste per il prossimo anno sono pari a 5 miliardi euro, corrispondenti a un aumento del 10 per cento rispetto a quelle del 2023. Le spese per il 2024 ammontano invece a 5,7 miliardi di euro, con un aumento del 5,8 per cento su base annua. Per quanto riguarda il Prodotto interno lordo (Pil), si stima una crescita del 3,4 per cento. La legge di bilancio approvata dai deputati macedoni comprende sostegni mirati a cittadini e imprese vulnerabili, e ha come priorità il rafforzamento della sostenibilità fiscale, nonché una crescita economica sostenibile. (Seb)