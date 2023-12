Business news: Germania, si riapre il processo contro l'ex Ad di Volkswagen Winterkorn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tribunale di Braunschweig ha comunicato la riapertura del processo contro l'ex amministratore delegato del gruppo automobilistico tedesco Volkswagen, Martin Winterkorn, sotto accusa per lo scandalo della manipolazione delle emissioni diesel, scoppiato nel 2015. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'avvio del procedimento a carico dell'ex Ad era previsto nel febbraio del 2021. Tuttavia, nel gennaio precedente, la difesa chiese e ottenne un rinvio per motivi di salute dell'assistito. Il processo è stato ora ripreso su richiesta dell'accusa. Winterkorn è stato alla guida di Volkswagen dal 2007 al 20015, quando si è dimesso a seguito dello scandalo diesel che ha travolto il gruppo. L'ex Ad è accusato di frode aggravata, violazione della legge contro la concorrenza sleale, associazione a delinquere a fini commerciali e manipolazione del mercato. (Geb)